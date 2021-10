H σεναριογράφος του «Sex and the city» εξηγεί γιατί δεν θεωρεί φεμινιστική τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί το «Sex and the city» να ήταν μια από τις πιο επιτυχημένες σειρές των ‘90s, αλλά από τότε έχουν αλλάξει πολλά, χωρίς να αποτελεί εξαίρεση ο τρόπος σκέψης της σεναριογράφου του. Η Candace Bushnell σε νέα συνέντευξη που έδωσε στη New York Post μίλησε για τα μηνύματά του και παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ιδιαίτερα φεμινιστικό.