Met Gala: Αυτόν τον πολιτικό δεν θα καλούσε ξανά η Άννα Γουίντουρ

To πιο εντυπωσιακό fashion party επιστρέφει στις 13 Σεπτεμβρίου, με την Anna Wintour, να δίνει συνεντεύξεις τις προηγούμενες ημέρες και να αποκαλύπτει μυστικά σχετικά με τους καλεσμένους, τους οποίους επιλέγει κάθε χρόνο με μεγάλη προσοχή.Πρόσφατα, βρέθηκε καλεσμένη του James Corden στην εκπομπή The Late Show και στο πλαίσιο του παιχνιδιού “Spill Your Guts or Fill Your Guts”, ρωτήθηκε ποιο άτομο δεν θα καλούσε ποτέ ξανά στο Met Gala.