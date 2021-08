Ένα βιβλίο για το γυναικείο στήθος: Οι εμμονές, τα στερεότυπα, ο καρκίνος του μαστού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Λέσλι Λερ είναι συγγραφέας. Η ιστορία της ζωής της μοιάζει με την ιστορία του στήθους της. Ξεκίνησε από το δικό της cup Α, έκανε αύξηση και πήγε στο cup D, στη συνέχεια νόσησε με καρκίνο, έκανε επέμβαση και οι μαστοί της έγιναν αλλήθωροι! Αυτό ήταν που της έδωσε την ιδέα για το βιβλίο. Η προσωπική της πορεία συνέπεσε με τη σεξουαλική επανάσταση της δεκαετίας του ’60, τα κινήματα απελευθέρωσης των γυναικών του ’70 και τον σύγχρονο φεμινιστικό προβληματισμό για το τι ακριβώς σημαίνει να είσαι γυναίκα. Η εμμονή του Δυτικού πολιτισμού με το γυναικείο σώμα θεωρεί ότι έχει επηρεάσει τη σχέση που έχει η ίδια με το δικό της, αλλά και τον ψυχισμό των ομόφυλών της σήμερα. Ετσι, μόλις ολοκλήρωσε τη θεραπεία για τον καρκίνο, ξεκίνησε να γράφει το «Το A Boob’s Life: How America’s Obsession Shaped me – and Υou», που κυκλοφόρησε την άνοιξη και τώρα γίνεται σειρά στο HBOmax σε παραγωγή της Σάλμα Χάγεκ.