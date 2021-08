H τελευταία throwback εμφάνιση της Carrie Bradshaw περιλαμβάνει αυτές τις Chanel μπότες

Mετά την αγαπημένη Fendi Baguette και τις διάσημες Μanolo Blahnik γόβες, σειρά έχει αλλο ένα κλασικό κομμάτι της γκαρνταρόμπας της.

Καθώς ο κόσμος περιμένει την επιστροφή της Carrie Bradshaw στη μικρή οθόνη, η Sarah Jessica Parker φροντίζει να κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον του. Ο πιο διάσημος χαρακτήρας, και alter ego της ηθοποιού, θα επιστρέψει σύντομα μετά από μια παύση 13 ετών στο And Just Like That, κι εκείνη μοιράζεται επιμελώς teasers από τα γυρίσματα.





Έχουμε ήδη δει την αγαπημένη Fendi Baguette και τις διάσημες Μanolo Blahnik γόβες

της Bradshaw να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενώ μια νέα ανάρτηση της Parker επιβεβαίωσε ότι η Carrie εξακολουθεί να έχει στην γκαρνταρομπα της τα Chanel μποτάκια που αποτελούσαν τη βάση της ντουλάπας της για την σεζόν 6.



