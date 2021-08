O Mr.Big επέστρεψε στο σετ του SATC: Τι φόρεσε η Carrie για την περίσταση

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, η Carrie Bradshaw του Sex And The City (Sarah Jessica Parker) έχει φορέσει πολλά αξέχαστα σύνολα. Αλλά η στιγμή που φόρεσε ένα headpiece σε σχήμα πουλιού στην πρώτη της απόπειρα να παντρευτεί τον Mr. Big (Chris Noth) εξακολουθεί να στοιχειώνει τους οπαδούς της σειράς μέχρι σήμερα. Αυτό ωστόσο δεν εμπόδισε τους ενδυματολόγους Molly Rogers και Danny Santiago να επαναφέρουν μια έκδοση του look για το reboot του SATC … And Just Like That.Τη Δευτέρα λοιπόν, η Parker εντοπίστηκε με μια μάξι πουά φούστα, μαύρο τοπ με μανίκια τριών τετάρτων, μαύρες γόβες κι ένα φτερωτό headpiece στα γυρίσματα της σειράς.