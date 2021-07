Η κόρη του Γουΐλ Σμιθ ξύρισε το κεφάλι της σε live μετάδοση στη συναυλία της (βίντεο)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη σκηνή επέλεξε για να αλλάξει το hair look της η κόρη του Will Smith, Willow Smith. Η 20χρονη παρουσίασε το νέο της άλμπουμ μέσω μιας virtual συναυλίας και την ώρα που ερμήνευε το “Whip My Hair” (αυτολεξεί μετάφραση: «Μαστίγωσε τα μαλλιά μου»), μία γυναίκα ανέβηκε στη σκηνή με μία κουρευτική μηχανή της έκοψε τα μαλλιά.