Χωρίζουν Mr. Big και Κάρι - Όλα όσα διέρρευσαν για το σενάριο του νέου Sex and the City

Εναγωνίως περιμένουν οι fans του Sex and the City τη συνέχεια της ιστορίας των πρωταγωνιστριών στη reboot σειρά με τίτλο “And Just Like That”.Τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει και από τις φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει, φαίνεται πως ετοιμάζονται απίστευτα όμορφα και πρωτότυπα πράγματα – τουλάχιστον στιλιστικά. Πριν λίγες ημέρες διέρρευσαν και ορισμένα στοιχεία από το σενάριο της σειράς που θα αποτελείται μόλις από 10 επεισόδια και δεν είναι πολύ ευχάριστα.