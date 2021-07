Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, δεν περιμέναμε να προδώσεις τα Manolo Blahnik για αυτά τα παπούτσια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μπορεί η Κάρι Μπράντσονα επέστρεψε, αλλά κάτι θεμελιώδες φαίνεται να έχει αλλάξει στο στυλ της. Στις πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα του σίκουελ του «Sex and the City», με τίτλο «And just like that», η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει απαρνηθεί τα εμβληματικά Manolo Blahnik, με τα οποία την έχουμε συνδέσει αναπόσπαστα, για ένα άλλο ζευγάρι ψηλοτάκουνα, τα οποία ωστόσο προκαλούν αντιφατικά συναισθήματα: καφέ πέδιλα με φιάπα.