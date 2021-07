Sex and the City: Oι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα με τα εντυπωσιακά ρούχα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα γυρίσματα για το “And Just Like That”, τη σειρά επεισοδίων που έρχεται ως συνέχεια του πολύ επιτυχημένου σίριαλ “Sex and the City” έχουν ήδη ξεκινήσει στην Νέα Υόρκη και όσα κατά καιρούς αποκαλύπτονται εντείνουν την αγωνία των fans για τη συνέχεια.Μία σειρά φωτογραφιών κυκλοφόρησε πρόσφατα με τις Sarah Jessica Parker, 56, ως Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon, 55, ως Miranda Hobbes και Kristin Davis, 56, ως Charlotte York να περπατούν στους δρόμους της Νέας Υόρκης.