Πώς το instagram αλλάζει μαζί με εμάς;

Η δημοσιογράφος τεχνολογίας του Bloomberg και συγγραφέας του βραβευμένου No Filter: Τhe Inside Story of Instagram (εκδ. Simon & Schuster) μιλάει αποκλειστικά στο Marie Claire για τις νέες μας συνήθειες στη ζωή και τα social media.«Ελπίζω να μη σας ενοχλούν οι θόρυβοι που κάνει το κουτάβι μου», λέει η Σάρα Φράιερ, χαμογελαστή από το Σαν Φρανσίσκο. Εχω την τύχη να συνομιλώ μέσω Skype με τη διακεκριμένη δημοσιογράφο τεχνολογίας του Bloomberg και συγγραφέα του βραβευμένου No Filter: Τhe Inside Story of Instagram (εκδ. Simon & Schuster) που απέσπασε πέρυσι το βραβείο Business Book of the Year των Financial Times και ΜcKinsey.