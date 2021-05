9 χαρακτήρες των Friends που θα έπρεπε να είναι στο reunion

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι πρωταγωνιστές τωνθα βρεθούν ξανά μαζί για το επεισόδιο που όλοι περιμέναμε. Οι Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer θα καθίσουν και πάλι στον ίδιο καναπέ και θα απολαύσουμε στις 27 Μαΐου από το HBO Max το "Από το special επεισόδιο θα δούμε πολλά guest αλλά όχι αυτά που ίσως θα ήθελαν πάρα πολλοί οι λάτρεις της σειράς. Ένας από αυτούς είναι και Paul Rudd που έγινε ήδη ότι δεν θα είναι στο “The One Where They Got Back Together”.