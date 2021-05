Η Maisie Williams δεν θυμίζει σε τίποτα την Arya Stark με ξανθά μαλλιά και φρύδια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Maisie Williams έγινε γνωστή μέσα από το ρόλο της ως Arya Stark στην αγαπημένη σειρά όλων, Game of Thrones. Τα καστανά μαλλιά και τα έντονα σκούρα φρύδια ήταν δύο από τα χαρακτηριστικά που έμειναν αναλλοίωτα στην εμφάνισή της σε όλες τις σεζόν. Σε ένα παράλληλο σύμπαν, στον κόσμο του GOT, η Arya συνεχίζει να έχει το ίδιο look, αλλά στο δικό μας, η Maisie έχει αλλάξει πολύ. Τόσο πολύ που σχεδόν δεν την αναγνωρίσαμε με μία πρώτη ματιά.Η ηθοποιός από τη Βρετανία ξεκίνησε να ανοίγει το χρώμα των μαλλιών της, επιλέγοντας ολοένα και πιο ανοιχτές αποχρώσεις. Τώρα, φαίνεται πως έχει φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα, αφού εκτός από το πλατινέ χρώμα των μαλλιών της, έβαψε και τα φρύδια της στην ίδια απόχρωση.