Ένα πρώην αγγελάκι της Victoria's Secret βρίσκεται πίσω από τα πιο σέξι μαγιό του καλοκαιριού

Πιθανότατα να αναγνωρίζετε την Candice Swanepoel από τις εμφανίσεις της στην πασαρέλα ως αγγελάκι της Victoria’s Secreτ, από τις εμφανίσεις της σε πολλές εκδόσεις περιοδικών μόδας και τη δουλειά της με πολλούς από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων των Givenchy, Fendi, Versace και Chanel.

Πλέον όμως, η Swanepoel, εκτός από μητέρα δύο παιδιών είναι και συνιδρύτρια της μάρκας με οικολογικό χαρακτήρα, Tropic of C. Με βασικές αξίες όπως η βιωσιμότητα, η ενδυνάμωση, η κοινότητα και η ποιότητα να καθοδηγούν τις στρατηγικές και σχεδιαστικές αποφάσεις της μάρκας, η Tropic of Ο Γ κινείται σε όλα τα σωστά σημεία.



