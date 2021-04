Είναι αυτός ο νέος δεσμός της Kim Kardashian μετά το διαζύγιο με τον Kanye West;

Φήμες θέλουν την Kim Kardashian και τον Van Jones να είναι ζευγάρι. Αυτό λένε πηγές που παρακολουθούν τη ζωή της σταρ του Keeping Up With the Kardashians και του ρεπόρτερ του CNN, ότι οι δυο τους αποφάσισαν να μετατρέψουν την μακροχρόνια φιλία σε ερωτικό δεσμό. Πόσο αληθεύουν όμως αυτές οι φήμες;

Σύμφωνα με τη The Daily Mail, η 40χρονη σταρ και ο 52χρονος σχολιαστής είναι μόνο φίλοι -τουλάχιστον προς το παρόν.



