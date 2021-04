Kaia Gerber: Το δραστικό συστατικό που χρησιμοποιεί καθημερινά στην περιποίηση της επιδερμίδας της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΗKaia Gerber είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα και διάσημα μοντέλα αυτή την εποχή και όχι άδικα. Ανάμεσα στα χαρακτηριστικά της επιτυχίας της βρίσκεται φυσικά και η αψεγάδιαστη επιδερμίδα, για την οποία όμως η ίδια προσπαθεί καθημερινά.“Στη skincare ρουτίνα μου, μου αρέσει να κρατάω τα πράγματα απλά, γιατί πιστεύω πολύ στο less is more. Πλένω πάντα το πρόσωπό μου. Ακόμα κι αν δεν φοράω μακιγιάζ, πρέπει να πλύνω το πρόσωπό μου! Ακόμα πιστεύω πολύ στη νιασιναμίδη και τη χρησιμοποιώ”, δήλωσε η ίδια σε συνέντευξή της.Τι είναι όμως η νιασιναμίδη και γιατί να την προσθέσετε στη ρουτίνα της περιποίησής σας;