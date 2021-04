15 nail art σχέδια που δείχνουν τέλεια σε “γυμνά” νύχια

Όταν είστε κλεισμένες στο σπίτι συνέχεια και βγαίνετε μόνο για να ψωνίσετε τα απαραίτητα ή για μία βόλτα με το σκύλο, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεστε είναι τέλειο μανικιούρ. We get it. Παρόλα αυτά, τα περιποιημένα νύχια και ένα fun σχέδιο είναι αυτή η μικρή λεπτομέρεια που θα κάνει την καθημερινότητά σας λίγο πιο όμορφη και θα σας φτιάχνει τη διάθεση όταν δουλεύετε από το σπίτι.



Τα παρακάτω σχέδια απαιτούν ελάχιστη προσπάθεια, αφού για να τα δημιουργήσετε δεν χρειάζεται να απλώσετε κάποιο χρώμα σε όλη την επιφάνεια των νυχιών. Χρειάζονται απλά σταθερό χέρι και όρεξη για δημιουργία. Αν και δεν είναι απαραίτητο να εφαρμόσετε διάφανη βάση πριν ξεκινήσετε, σας συμβουλεύουμε να το κάνετε για να έχει μεγαλύτερη διάρκεια το αποτέλεσμα.



ΔΙαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr