Η ιστορία πίσω από το ultra-sexy φόρεμα της Julia Roberts στο Pretty Woman

Όταν η Vivian Ward γνώρισε τον εκατομμυριούχο Edward Lewis στην Λεωφόρο του Χόλιγουντ φορούσε ένα σέξι outfit που δύσκολα θα μπορούσε κανείς να ξεχάσει. Ακόμα και 31 χρόνια μετά την πρεμιέρα της ταινίας Pretty Woman -πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 1990- που καθιέρωσε την Julia Roberts ως μία από τις αγαπημένες μας ηθοποιούς και την ερμηνεία της αυτή, δίπλα στον Richard Gere, ως μια από τις εμβληματικότερες της καριέρας της.Το θρυλικό φόρεμα που φορούσε η Julia Roberts στην πρώτη σκηνή της ταινίας έχει, όπως είναι αναμενόμενο, μια ιδιαίτερη ιστορία και την οφείλει στην ενδυματολόγο του Pretty Woman, Marylin Vance.Είναι ο ίδιος άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το κόκκινο μπικίνι Norma Kamali που φορούσε η Phoebe Cates στο Fast Times at Ridgemont High, το δερμάτινο τζάκετ του Matthew Broderick στο Ferris Bueller’s Day Off (πουλήθηκε σε δημοπρασία για 30,000 δολάρια) και το ροζ φόρεμα της Molly Ringwald στο Pretty in Pink.