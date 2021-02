Το Netflix ετοιμάζει το δικό του ντοκιμαντέρ για τη ζωή της Britney Spears

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το ντοκιμαντέρ “Framing Britney Spears” προβλήθηκε στις 5 Φεβρουαρίου μέσα από το Hulu στο πλαίσιο της σειράς The New York Times Presents και αμέσως έγινε talk of the town, με το hashtag #FreeBritney να γίνεται viral. Οι fans της pop star έμαθαν λεπτομέρειες για την κατάσταση που επικρατεί σε σχέση με τον πατέρα της ίδιας, ο οποίος ελέγχει την προσωπική και επαγγελματική ζωή της για περισσότερα από 12 χρόνια.Επιπλέον, το ντοκιμαντέρ εστιάζει στον μισογυνισμό που έδειχναν τα media απέναντι στην τραγουδίστρια, ενώ ήταν αυτό που ώθησε τον Justin Timberlake να απολογηθεί για τη συμπεριφορά του απέναντι στις γυναίκες στο παρελθόν.