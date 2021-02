Η Emma Roberts έγινε 30 και το γιόρτασε κάνοντας το κούρεμα της Brigitte Bardot

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι αλλαγές στη ζωή της Emma Roberts τελευταία είναι πολλές: πριν από ένα μήνα έφερε στη ζωή τον γιο της Rhodes Robert Hedlund και πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 30. Και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ανανεωθείς όταν ξεκινάει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου; Μία επίσκεψη στο κομμωτήριο είναι ιδανική και καθώς στο εξωτερικό λειτουργούν κανονικά, η ηθοποιός επισκέφθηκε το Nine Zero One Salon στο Los Angeles.Ηαπόχρωση που επέλεξε χαρακτηρίστηκε από την hairstylist που επιμελήθηκε τα μαλλιά της Emma ως buttercream blonde, ενώ το κούρεμά της είναι αυτό που οι περισσότερες γυναίκες θέλουν να κάνουν αυτή τη σεζόν.