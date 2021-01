Η νέα αγαπημένη τσάντα της μόδας είναι χάρτινη και κοστίζει 1800 ευρώ

Ηνέα αγάπη της μόδας αυτή τη στιγμή έρχεται (ξανά) από την Bottega Veneta και αυτή τη φορά είναι ένα νέο υλικό που ονομάζεται Kraft.





Διαθέσιμο στα μοντέλα The Pouch, The Shoulder Bag και The Twist, αυτό το μοναδικό υλικό έχει κερδίσει πολλές influencers (και οπαδούς του ιταλικού οίκου) στο Instagram. Αποτελούμενο από 45% πολυαμίδιο, 45% πολυουρεθάνη και 10% χαρτί, αυτό το συνθετικό υλικό δίνει στα αξεσουάρ την ψευδαίσθηση ότι είναι κατασκευασμένα από τσαλακωμένο χαρτί.



