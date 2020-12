Μαράια Κάρεϊ: Τα δραματικά Χριστούγεννα της παιδικής της ηλικίας οδήγησαν στον σημερινό της ενθουσιασμό

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το όνομα της Mariah Carey είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τα Χριστούγεννα. Από το 1994 που κυκλοφόρησε το “All I Want For Christmas Is You” έχει καταφέρει να μπαίνει κάθε χρόνο στα στολισμένα σπίτια εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Φυσικά και η ίδια λατρεύει τη συγκεκριμένη γιορτή και μάλιστα από μικρή. Ωστόσο, αυτή η αγάπη κρύβει μια γλυκόπικρη ιστορία.Σχεδόν 26 χρόνια μετά την κυκλοφορία του “All I Want For Christmas Is You” η Mariah Carey συνεχίζει να σκαρφαλώνει στην κορυφή του top 100 των χριστουγεννιάτικων κομματιών του Billboard.