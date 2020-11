Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Την Kylie Minogue τη θυμάμαι από όταν θυμάμαι εμένα, στην κυριολεξία. Από τα λίγα πράγματα που έχουν μείνει στο κεφάλι μου είναι ένα καταπληκτικό στιγμιότυπο σε ηλικία περίπου δύο ετών, κατά το οποίο οι αδερφές μου άκουγαν το «I should be so lucky» και εγώ χόρευα σα να μην υπάρχει αύριο… να αφήσουν το πιστολάκι (#truestory). Εκείνη την περίοδο, μυήθηκα θέλοντας και μη στα hits της και την ξανασυνάντησα κάτι χρόνια μετά και συγκεκριμένα το 1994 με το έπος «Confide in Me».