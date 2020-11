Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ποζάρει με μαύρα δερμάτινα γάντια και σέξι ύφος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μας έχει χαρίσει πολλά look που αξίζει να αντιγράψουμε τόσο στις τηλεοπτικές της εμφανίσεις στην εκπομπή Pop up όσο και στις πόζες της στο Instagram.Σε μια από τις πρόσφατες φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους επέλεξε να συνδυάσει ένα φλούο πουλόβερ, που είναι ένα από τα trend της σεζόν, με μαύρο bottom. Ολοκλήρωσε το look της με μαύρα δερμάτινα γάντια και λεοπάρ καπέλο.