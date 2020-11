Γνωρίστε το νέο, κούκλο Ισπανό σταρ που αφηγείται την ιστορία της ζωής του μέσα από τη μουσική του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όταν κανονίζεις συνεντεύξεις με ξένους καλλιτέχνες, συνήθως η κατάσταση στο τηλέφωνο είναι κάπως αμήχανη: Από τη μία ο χρόνος πιέζει· συχνά υπάρχει ένα προκαθορισμένο αυστηρό 10λεπτο στο οποίο πρέπει να προλάβεις να συμπτύξεις όλες σου τις απορίες ή πρέπει να δεις πώς θα σπάσεις τον πάγο ώστε να καταλάβει ο συνεντευξιαζόμενος πως δεν του στήνεις κάποια παγίδα ούτε το παίζεις έξυπνος. Από την άλλη, τα αγγλικά δεν είναι η μητρική μας γλώσσα, if you know what I mean.Τίποτα πάντως, από όλα τα παραπάνω δεν πέρασε από το μυαλό μου, όσο συζητούσαμε με τον Gizmo. Ο ανερχόμενος ισπανός μουσικός (Guillermo Varillas) που shazamάρεις τους τελευταίους μήνες μανιωδώς στο ραδιόφωνο (για τα «Love Over Everything», «Born Again» και «Burning Bridges») και που αναδεικνύεται σε μεγάλο καρδιοκατακτητή, είχε τόση όρεξη για κουβέντα και εξομολογήσεις, ώστε να κάτσει στην άλλη άκρη του ακουστικού επί 37 ολόκληρα λεπτά, να απαντάει αυθόρμητα και να γελάει ευγενικά ακόμη και με τα κρύα μου αστεία. Ευτυχώς, η πολύχρονη «θητεία» του σε Λονδίνο και Ουαλία έκανε την επικοινωνία μας απείρως πιο εύκολη. Κατά την ταπεινή μου άποψη πάντως, καθυστερήσαμε να τον (ανα)γνωρίσουμε ως καλλιτέχνη στη χώρα μας. Κάλλιο αργά παρά ποτέ…Διαβάστε ολόκληρη τη συνέντευξη στο marieclaire.gr