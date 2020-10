H Γκουέν Στεφάνι έγινε 51 ετών και επέστρεψε στο εμβληματικό look της από τα ’90s

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Gwen Stefani επέστρεψε στις ρίζες της, αν και δε μιλάμε για κάποιο natural look. H τραγουδίστρια που έγινε γνωστή ως η φωνή των No Doubt στα ’90s, έχει αλλάξει διάφορα χρώματα στα μαλλιά της, με το πιο χαρακτηριστικό να είναι το φούξια που είχε επιλέξει κάπου γύρω στο 1999.Λίγες ημέρες λοιπόν μετά από τα 51α της γενέθλια (03/10) φωτογραφήθηκε για μία σειρά οπτικών ειδών, πιθανότατα από το δικό της brand, GX by Gwen Stefani και την είδαμε να ποζάρει με πολλές φούξια τούφες στην κατά βάση πλατινέ της κόμη.