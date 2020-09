Πώς να φτιάξετε το περιβόητο σάντουιτς γαλοπούλας του Ross από τα Φιλαράκια

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

το νέο, επίσημο βιβλίων συνταγών της διάσημης σειράς Φιλαράκια, με τίτλο «Friends: The Official Cookbook», περιλαμβάνεται και η συνταγή για το σάντουιτς γαλοπούλας του Ρος και δεν μπορούσαμε να αντισταθούμε στον πειρασμό να το φτιάξουμε και εμείς.Δεν μπορείς να λέγεσαι πραγματικός λάτρης της σειράς Φιλαράκια και να μην ξέρεις ποιο είναι το σάντουιτς The Moist Maker, για το οποίο ο Ρος μπορούσε να φτάσει στα άκρα! Του το έφτιαχνε κάθε χρόνο η Μόνικα, με τα περισσεύματα από τη γαλοπούλα του δείπνου των Ευχαριστιών και αυτό που το έκανε τόσο ξεχωριστό ήταν μία φέτα από ψωμί μουσκεμένη σε σάλτσα gravy στο ενδιάμεσο, ώστε να παραμένει ζουμερό.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr