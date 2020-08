Kylie Jenner: Η σούπερ σέξι εμφάνιση με το πιο μικροσκοπικό Balmain φόρεμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη Δευτέρα η Kylie Jenner γιόρτασε τα 23α γενέθλιά της κι από τότε δεν έχει σταματήσει να γιορτάζει. Πρόσφατα μάλιστα σε ένα post της στο Instagram αποκάλυψε το εντυπωσιακό φόρεμα, που της έστειλε σαν δώρο ο creative director του γαλλικού οίκου Balmain και καλός φίλος των Κardashian/Jenner, Olivier Rousteing.Θέλοντας να ευχαριστήσει δημόσια το φίλο της και ταλαντούχο σχεδιαστή, το αστέρι του reality show Keeping up with the Kardashians πόζαρε με τον πιο σέξι τρόπο μπροστά σε μια λευκή πέτρινη σκάλα έξω από την εξοχική κατοικία που νοικιάζει στο Λος Άντζελες.