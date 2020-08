Nicole Scherzinger: Η 42χρονη τραγουδίστρια έχει το bikini body που ονειρεύονται οι γυναίκες

«

Don’t you wish your girlfriend was hot like me» τραγουδούσε κάποτε ως ηγέτιδα των Pussycat Dolls και μας έκανε να συμφωνούμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Η Nicole Scherzinger έχει ένα από τα πιο γυμνασμένα σώματα της ξένης showbiz. Για το πώς καταφέρνει να το διατηρεί σε άψογη κατάσταση, έχουν γραφτεί πολλά, ενώ η ίδια έχει κάνει κάποιες αποκαλύψεις στο παρελθόν. Έχει δηλώσει ότι για πρωινό λατρεύει να τρώει αυγά με μια φέτα ψωμί και μπέικον, και άλλοτε καπνιστό σολομό ή κουάκερ, ενώ για γεύμα θα φάει κάποια σούπα ή σούσι. Οι προπονήσεις που κάνει καθημερινά περιλαμβάνουν 20 λεπτά τρέξιμο στο διάδρομο, squats και γιόγκα. Όποιο κι αν είναι το μυστικό της, η πραγματικότητα είναι μια: στα 42 της κάνει όλες τις γυναίκες να ονειρεύονται αυτό το bikini body.