Bohemian chic: Η φωτογράφος Μαίρη Ράσελ διηγείται την ιστορία μιας χρυσής και την ίδια στιγμή ανατρεπτικής εποχής

Προς το τέλος της συνομιλίας μας, που ξεκίνησε με ένα «Pronto, come stai?» με άψογη ιταλική προφορά – από μια κοσμογυρισμένη μούσα που μιλάει τέλεια ένα σωρό γλώσσες (γι’ αυτό και κάνουμε τη συνέντευξη περνώντας από τα ιταλικά στα αγγλικά, τα γαλλικά και τα ισπανικά), η Μαίρη Ράσελ αποφασίζει να μου κάνει ένα δώρο. «Πήγαινε στο λογαριασμό μου στο Instagram, σε περιμένει μια έκπληξη».Ανοίγω την εφαρμογή και βρίσκω στα μηνύματα μια πανέμορφη φωτογραφία: μια σοφιστικέ λεπτοκαμωμένη κυρία, το πρόσωπο σκιασμένο από τα γυαλιά ηλίου, ξαπλωμένη νωχελικά σε μια ξαπλώστρα πάνω σε ένα γιοτ. Εγώ: «Μα είστε εσείς η ίδια! Δεν υπάρχουν πια online σημερινές φωτογραφίες σας». Εκείνη: «Ήθελα να σας δείξω τι θα μπορούσε να σημαίνει “bohemian” ακόμη και σήμερα. Δεν θα με βρεις στο Διαδίκτυο γιατί δεν είμαι κοινωνικός τύπος, αλλά τη σελίδα του Instagram την έχω ανοιχτή και εξηγεί πολλά για το ποια είμαι. Κι έτσι δεν θα χρειαστεί να μου κάνεις την ερώτηση που ακούω συνήθως, δηλαδή ποιος επινόησε το Bohemian Chic. Ημασταν εμείς, εμείς το διαμορφώσαμε», λέει με έμφαση.Για εμάς, η Μαίρη Ράσελ -μοντέλο, στυλίστρια, ακτιβίστρια, style icon και, πάνω απ’ όλα, φωτογράφος- ταυτίζεται με αυτό ακριβώς το στυλ, που είναι ο υπότιτλος στο βιβλίο της, τα φωτογραφικά απομνημονεύματά της, Entre Nous: Bohemian Chic in the 1960s and 1970s, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Flammarion.