Σούπερ ανανεωμένη και σέξι στο νέο της επαγγελματικό βήμα η 52χρονη Kylie Minogue

Η Kylie Minogue επιστρέφει με το νέο της άλμπουμ «Disco» που θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου από την BMG.Το νέο single, «Say Something», είναι το πρώτο τραγούδι μέσα από το 15ο άλμπουμ της Kylie. Με παραγωγό τον επί χρόνια συνεργάτη της, Biff Stannard, το τραγούδι ακολουθεί disco ρυθμούς και στίχους ιδιαίτερα αιχμηρούς για την εποχή που ζούμε: «We're a million miles apart in a thousand ways… Love is love it never ends, can we all be as one again?» (Είμαστε χιλιάδες μίλια μακριά με χιλιάδες τρόπους. Η αγάπη είναι η αγάπη, δεν τελειώνει ποτέ, μπορούμε όλοι να γίνουμε ένα πάλι;»).