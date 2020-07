Το νέο hairstyle της Mandy Moore αποδεικνύει ότι μικρές αλλαγές μπορούν να χαρίσουν το τέλειο look

Η σταρ του “This is us” δίνει την πιο «δροσερή» πρόταση για αλλαγή στα μαλλιά για το φετινό καλοκαίρι. Η Mandy Moore έκλεισε το ραντεβού της στο αγαπημένο της κομμωτήριο στο Los Angeles, Nine Zero One και αφέθηκε στα χέρια της celebrity hairstylist Nikki Lee, την οποία εμπιστεύονται κι άλλες διάσημες γυναίκες του καλλιτεχνικού κόσμου, όπως η ηθοποιός Eva Mendes.

Όπως οι περισσότερες γυναίκες αυτήν την περίοδο, έτσι και η Mandy Moore θέλησε να κάνει μια αλλαγή στο hairstyle της, για να ανανεώσει τόσο την εμφάνισή της, όσο και τη διάθεση.



