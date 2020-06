Η Κριστίν Χάνα μιλάει στο Marie Claire για το νέο της βιβλίο "Πυγολαμπίδες" που θα γίνει σειρά στο Netflix

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρώην δικηγόρος που εγκατέλειψε την καριέρα της για να γίνει συγγραφέας. H Kristin Hannah έχει δει πολλές φορές το όνομά της στη λίστα με τα best seller των New York Times. Έχει γράψει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 20 μυθιστορήματα και πρόσφατα κυκλοφόρησε στη χώρα μας, από τις εκδόσεις Κλειδάριθμος, το τελευταίο της που έχει τίτλο "Πυγολαμπίδες". Είναι η ιστορία δύο γυναικών, της Kate και της Tully, τις οποίες δένει μια δυνατή φιλία αν και αυτά που η καθεμιά ψάχνει από τη ζωή είναι διαφορετικά. Οι δυο τους έχουν αντέξει πολλά αλλά η σχέση τους θα δοκιμαστεί από μία προδοσία.Το βιβλίο έχει μεταφραστεί ήδη σε 31 γλώσσες -ανάμεσά τους και τα ελληνικά- ενώ αναμένεται σύντομα να μεταφερθεί σε σειρά στο Netflix με τον τίτλο "Firlefly Lane". Δεν είναι όμως το πρώτο βιβλίο της Kristin Hannah που μεταφέρεται στη μικρή ή τη μεγάλη οθόνη. Το διεθνές best seller της με τίτλο "Το αηδόνι" (εκδόσεις Κλειδάριθμος), μεταφρασμένο σε 43 γλώσσες, θα κυκλοφορήσει σύντομα στους κινηματογράφους με πρωταγωνίστριες τις Dakota και Elle Faning.Από τις εκδόσεις εκδόσεις Κλειδάριθμος κυκλοφορούν επίσης τα "Αχανής Μοναξιά" και "Ο κήπος του χειμώνα" ενώ είναι ιδαίτερα δημοφιλής στη χώρα μας. Πέρυσι το καλοκαίρι η διάσημη συγγραφέας ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και σε ένα book signing που διοργανώθηκε μαζεύτηκαν δεκάδες αναγνώστες της, παρότι ήταν μεσημέρι καθημερινής. "Ήμουν ενθουσιασμένη που συναντούσα τόσους νέους αναγνώστες" λέει στο Marie Claire για την επίσκεψή της στη χώρα μας. Με αφορμή το νέο της βιβλίο "Πυγολαμπίδες", μας μίλησε επίσης για τη γυναικεία φιλία, τη ζωή της με τον σύζυγό της και το γιο της στις ΗΠΑ αλλά και την κινηματογραφική παραγωγή που βασίζεται στο διεθνές best seller της "Το Αηδόνι".