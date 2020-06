Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Αν είσαι λάτρης των κομεντί σίγουρα κάπου, κάπως έχεις πέσει πάνω στο To All the Boys I’ve Loved Before που κυκλοφόρησε το 2018. Η μεγάλη του επιτυχία έδωσε έδαφος και για sequel ενώ έκανε τον πρωταγωνιστή της να ξεχωρίσει. Ο Wolfgang Novogratz είναι μόλις 23 ετών αλλά σίγουρα θα γίνει το νέο σου crush.Τον είδαμε ξανά στην νέα παραγωγή του Netflix Feel the Beat με συμπρωταγωνίστρια την Sofia Carson.