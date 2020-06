H νέα συλλογή ρούχων της Rihanna δεν έχει φύλο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Rihanna μπορεί να είναι η μόνη διασημότητα που θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μια νέα συλλογή εν μέσω πανδημίας και εθνικής εξέγερσης για τη δολοφονία του George Floyd χωρίς να φανεί... άτοπο. Αυτήν την εβδομάδα μας δίνει την πρώτη γεύση του τι πρόκειται να ακολουθήσει, καθώς θα παρουσιάσει τη νέα της κολεξιόν σε τρία μέρη μέχρι και τα τέλη Ιουλίου.Το ενδιαφέρον βέβαια της υπόθεσης, δεν είναι τόσο το ότι η κυκλοφορία της γίνεται σε αυτήν τη συγκυρία, αλλά ο τρόπος με τον οποίο επέλεξε να το κάνει, δεδομένου του ότι τα περισσότερα brands υποκύπτουν σε λάθη. Η δε Rihanna από την άλλη, αν εξαιρέσουμε το ότι εφάρμοσε το Black Out Tuesday μέσω της σειράς ρούχων της, προέβη σε σχετικά σχόλια μόνο από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.Θέλησε μάλιστα στο Fenty προφίλ να εξηγήσει ότι η Black Out Tuesday δεν είναι μία απλή μέρα ρεπό, ενώ ανήγγειλε δωρεές προς φιλανθρωπικές οργανώσεις που ασχολούνται με την απόδοση δικαιοσύνης σε ρατσιστικά περιστατικά και σχετικά κινήματα όπως το "Color of Change". Έτσι, δε μπορούσαμε να περιμένουμε τίποτα λιγότερο από το λανσάρισμα της νέας της συλλογής Release 6-20 που ούτε λίγο ούτε πολύ αναλαμβάνει να γιορτάσει την ανεξέλεγκτη δημιουργικότητα, την ελπίδα και το πνεύμα της νιότης.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr