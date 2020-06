7 τέλεια τραγούδια για να ξεκινήσεις την εβδομάδα (08-13/06)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Όσο θα καλοκαιριάζει, τόσο θα χαλαρώνουν και οι κυκλοφορίες, στις οποίες έτσι κι αλλιώς έχει μπει ένα φρένο λόγω κορωνοϊού. Αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό, γιατί πολλάκις έχουμε πει πως η πληθώρα νέων τραγουδιών δε σημαίνει ότι δε συνεχίζουμε να ψάχνουμε την ποιότητα με το τουφέκι. Όπως μας είπε άλλωστε την προηγούμενη εβδομάδα ο Badly Drawn Boy μέσα από το νέο του single I’ll Do My Best, δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε με τίποτα λιγότερο (“Don’t settle for nothing less“). Συμφωνώ και επαυξάνω.Κατά τ᾽ άλλα, η έμπνευση του Elvis Costello από το ταξίδι του στη Φινλαδία πήρε «σάρκα και οστά» μέσω του νέου του single, No Flag. Οι στίχοι του, παρότι γράφτηκαν προ κορωνοϊού διακατέχονται από ένα είδος… ματαιότητας και προσωπικά πιστεύω πως δεν του πάει. Αν σ᾽ αρέσει ο νοσταλγικός ήχος από την άλλη, θα έλεγα ότι το Animals των Lawson μυρίζει σχεδόν… Dirty Dancing. Από μένα είναι ναι.Στα 7 τέλεια αυτής της εβδομάδας, θα συμπεριλαμβανόταν σίγουρα και το Love Over Everything του Gizmo Varillas αν δεν είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο εδώ και περίπου δύο μήνες ως προάγγελος του τρίτου άλμπουμ του, Out Of Darkness που βγήκε την περασμένη Παρασκευή. Μαζί με το Born Again σίγουρα τα έχεις πετύχει σε κάποιο ραδιόφωνο που σέβεται τον εαυτό του, όμως περισσότερα για το τι εστί Gizmo θα τα μάθεις σύντομα σε αναλυτική συνέντευξη.Δες τα 7 τέλεια τραγούδια στο marieclaire.gr