Από το ποδόσφαιρο στη μαγειρική: Αυτό είναι το νέο επαγγελματικό βήμα του David Beckham

Εκτός από το ελληνικό καλοκαίρι, μαγειρική is a state of mind για τον David Beckham και όπως όλα δείχνουν ετοιμάζεται να την πάει ένα βήμα παραπέρα. Κεραυνός εν αιθρία δε μας ήρθε διαβάζοντας την είδηση, καθώς σε όλη τη διάρκεια του lockdown που τον έχανες πού τον έβρισκες, στα social media ήταν και δημοσίευε τα καλούδια που έφτιαχνε.Πηγή από το κοντινό του περιβάλλον ισχυρίζεται πως η επιτυχία του Last Dance του Michael Jordan στο Netflix έχει κινητοποιήσει διάφορα τηλεοπτικά δίκτυα και υπηρεσίες streaming να πλησιάσουν επιτυχημένους επαγγελματίες του αθλητισμού και μέσα σε αυτούς προφανώς είναι και ο Beckham.Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr