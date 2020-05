Τι κρύβει στο σουτιέν της η Jennifer Lopez;

Δε φανταζόμασταν ποτέ ότι θα αναρωτιόμαστε τι κρύβει η Jennifer Lopez μέσα στο σουτιέν της αλλά η τελευταία της εμφάνιση μας προκάλεσε όντως την περιέργεια. Ενώ έπαιρνε μέρος στην πρόκληση Watch It Once στο TikTok για την κοινωνικά απομακρυσμένη έκδοση του "The Tonight Show" του Jimmy Fallon, η Lopez φορούσε μια πλήρη εμφάνιση από τη νέα συνεργασία New Balance x STAUD.





Και παρά το γεγονός ότι τόσο οι χορευτικές κινήσεις της όσο και οι κοιλιακοί της ήταν πραγματικά εντυπωσιακoί, εμείς σταθήκαμε περισσότερο στο σουτιέν της.



