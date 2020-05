Πρίγκιπας Harry - Meghan Markle: Το αστρονομικό ποσό που κόστισαν στους Βρετανούς ως βασιλικά μέλη - Αναλυτικά τα έξοδά τους

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η μεγαλειώδης «έξοδος» του Πρίγκιπα Harry και της Meghan Markle από τη βασιλική οικογένεια μπορεί να χαρακτηρισθεί τουλάχιστον αμφιλεγόμενη. Τώρα, ένας βρετανός πολιτικός ισχυρίζεται πως το ρομάντζο τους μέχρι και το #megxit κόστισε στον απλό λαό κάτι παραπάνω από έναν απλό πονοκέφαλο ή από το φόβο της εγκατάλειψης που έγινε πραγματικότητα.Συγκεκριμένα, ο Norman Baker, που δραστηριοποιούνταν στα πολιτικά δρώμενα μέχρι πρότινος ως φιλελεύθερος δημοκράτης και έχει γράψει το βιβλίο "… And What Do You Do?" (που δεν είναι και ό,τι πιο αμερόληπτο κυκλοφορεί εκεί έξω για τη βασιλική οικογένεια) αναφέρεται σε έναν λογιστικό έλεγχο που διενεργήθηκε με δική του πρωτοβουλία και που όπως υποστηρίζει καταδεικνύει πόσα χρήματα στοίχισε το πριγκιπικό ζεύγος στους βρετανούς φορολογούμενους.Διαβάστε αναλυτικά τα ποσά στο marieclaire.gr