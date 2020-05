Πώς θα περνούσαν οι ηρωίδες του Sex And The City την καραντίνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η Carrie, η Charlotte, η Miranda και η Samantha είναι οι φίλες που πολλές από εμάς θα θέλαμε να έχουμε στην παρέα μας. Η επιτυχία της σειράς -και μετέπειτα των ταινιών- δείχνει ότι πολλές γυναίκες ταυτίστηκαν με τους χαρακτήρες του Sex And The City.Τόσο με τις ερωτικές τους περιπέτειες όσο και με τις στιλιστικές τους επιλογές. Αυτό κάνει συχνά τις ηθοποιούς που τις υποδύθηκαν να μιλούν για τους ρόλους τους. Η Kristin Davis ρωτήθηκε σε πρόσφατη συνένευξή της στο The Talk με αφορμή την καραντίνα.