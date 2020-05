7 τέλεια τραγούδια για να ξεκινήσεις την εβδομάδα (17-23/05)

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

πάρχουν φορές που δεν ξέρεις τι πρωτοβάλεις στα 7 τέλεια και άλλες που ψάχνεις κάτι αξιόλογο με το τουφέκι. Η συγκεκριμένη, ανήκει κάπου στη μέση, διότι κυκλοφορίες υπάρχουν, ωστόσο ελάχιστα τραγούδια ήταν εκείνα των οποίων η θέση ήταν μη διαπραγματεύσιμη εξαρχής.Ξεκινάμε με τα νέα της εβδομάδας: Για τα 25 χρόνια τους στη δισκογραφία, οι Archive (οι οποίοι όσες φορές και να έρθουν στην Ελλάδα, θα έχουν τον κόσμο τους) αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν στις 28 Αυγούστου ένα επετειακό άλμπουμ με διαφορετικές εκδοχές των επιτυχιών τους. Μία πρόγευση πήραμε με το Nothing Else.“Don’t Get Me Wrong”, αλλά ιδιαίτερες προσδοκίες δε μου δημιουργήθηκαν από την είδηση ότι οι Pretenders ετοιμάζουν νέο δίσκο ονόματι Hate For Sale, για την ιστορία βγαίνει στις 17 Ιουλίου. Το single Turf Accountant Daddy βέβαια, δεν είναι κακό. Οι φανς του Alice Cooper, νομίζω πως επίσης θα ευχαριστηθούν το νέο του κομμάτι, Don’t Give Up. Χωρίς ουρλιαχτά κιόλας.Διάβασε περισσότερα στο marieclaire.gr