Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου: Δείτε αναλυτικά τα ποσοστά

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)

(%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης

(%) Mega 11,1 11,7 Ant1 10,9 11,4 ΣΚΑΙ 10 13,5 Alpha 14 15,4 Star 10,1 7,8 OPEN 4,6 4,5 ΕΡΤ1 3,9 6

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)

(%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης

(%) Mega 13,1 13,5 Ant1 11,2 10,0 ΣΚΑΙ 10,5 13,7 Alpha 11,8 12,5 Star 9,2 9,0 OPEN 4,9 5,5 ΕΡΤ1 4,0 5,3

EARLY MORNING

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Mega Σαββατοκύριακο 18,5 17,3 ΣΚΑΙ Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 15,3 20,6 OPEN Τώρα ό,τι συμβαίνει 13 13,3 ANT1

Πρωινοί τύποι 9,2 10,5 ΕΡΤ1 ΕΡΤ Σαββατοκύριακο 7,8 10,7

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Χαμογέλα και πάλι! 20,9 13,9 ΣΚΑΙ Σαββατοκύριακο Παρέα 9,4 15,3 Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 18,6 21,1 OPEN Open Weekend 3,4 4,1 ΕΡΤ1 Με Νέα Ματιά 2,4 4,3

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Τι λες τώρα! 10,3 11,2 Alpha Καλύτερα δε γίνεται! 17,6 17,5 ΣΚΑΙ Όλα Γκουντ 9,4 9,7 ΣΚΑΙ DOT. 8 10,4 OPEN Αυτό είναι Σαββατοκύριακο 1,7 2,4



ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΙ Ο πιο αδύναμος κρίκος 9,2 12,5 Mega Τι λες τώρα 10,3 11,2 Alpha Kitchen Lab 15,9 18,8 Alpha Το σόι σου 10,1 14,3 ΣΚΑΙ Happy Traveller 9,9 12,7 STAR Two and a Half men 15 10,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega MEGA Γεγονότα 9,5 11,7 Ant1 Τα νέα του ANT1 10,3 11,7 ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις 9,8 13,8 Alpha Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 14,3 16,9 OPEN Open News 6,8 7,7 ΕΡΤ1 Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 4,3 4,8 Star Star News 13,1 11,2

PRIME TIME

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΙ The Voice of Greece 13,4 17,6 ΕΡΤ1 Καρτ Ποστάλ 4,8 6,8 ΕΡΤ1 Ζακέτα να πάρεις 5,9 7 Star Ξένη ταινία 9,4 7,9 MEGA Συμπέθεροι απ' τα Τίρανα 10,7 11,5 MEGA Σπίτι με το MEGA 10,3 12,6 :ΑΝΤ1 Θέατρο 12,8 12,5 Alpha Just the 2 of Us 14,5 16,4

EARLY MORNING

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega MEGA Σαββατοκύριακο 14,4 16,2 ΣΚΑΙ Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά 11,9 18,9 OPEN Τώρα ό,τι συμβαίνει 10,4 13,3 ΕΡΤ1 ΕΡΤ Σαββατοκύριακο 3,0 7,1 Αnt1 Πρωινοί Τύποι 8,0 8,8

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΙ Σαββατοκύριακο Παρέα 7,3 14,1 Alpha Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 21,8 23,7 Mega Χαμογέλα και πάλι! 16,7 12,5 OPEN Open Weekend 5,4 5,1 ΕΡΤ1 Mε νέα ματιά 2,1 2,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Alpha Καλύτερα δε γίνεται 15,7 16,6 MEGA Τι λες τώρα 11,3 11,1 ΣΚΑΙ Όλα γκουντ 9,4 10,9

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΙ Ο πιο αδύναμος κρίκος 10,4 12,0 Mega Fishy 9,0 10,0 OPEN Αυτό είναι Σαββατοκύριακο 1,8 1,9 ΕΡΤ1 Τα καλύτερά μας χρόνια 8,0 7,4 ΣΚΑΙ DOT. 6,7 8,8

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega MEGA Γεγονότα 8,3 8,3 Ant1 Τα νέα του ANT1 13,1 12,3 ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9,3 13,8 Alpha Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 12,2 14,1 OPEN Open News 6,3 6,6 ΕΡΤ1 Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 3,2 3,6 Star Star News 7,0 9,5

PRIME TIME

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Η Γη της Ελιάς 25,2 31,3 ANT1 Rouk Zouk 20,0 17,6 Alpha Ελληνική ταινία 9,4 10,2 ΣΚΑΙ The Voice of Greece 17,0 20,4 Star Dancing With The Stars 8,3 8,7 OPEN Total football 4,6 5,6 ΕΡΤ1 Αθλητική Κυριακή 4,1 6,5 MEGA Super μπάλα live 8,1 9,3 EΡT1 ΔΥΝΑΤΑ με τον Κωστή Μαραβέγια 1,6 2,0 Mega Κομάντα και δράκοι 12,9 10,8





Ησυχες τηλεοπτικές μέρες δείχνει το τηλεβαρόμετρο με την κατάταξη του Σαββατοκύριακου να είναι πλέον σταθερή με μικρές αυξομειώσεις.Ειδικά το Σάββατο, η Σίσσυ Χρηστίδου με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» πέρασε λίγο μπροστά από το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση, και συγκεκριμένα με 20,9% έναντι 18,6% αν και είχε την πολυδιαφημισμένη συνέντευξη της Ιωάννας Παλιοσπύρου.Τα μεσημέρια η κυριαρχία της Ναταλίας Γερμανού με το «Καλύτερα δε γίνεται» είναι αναμφισβήτητη με ποσοστά πάνω από 17% ενώ πολύ κοντά πλέον βρίσκονται οι εκπομπές «Τι λες τώρα» και «Όλα Γκουντ» με 10,3% και 9,4% αντίστοιχα.Η κλασική ελληνική ταινία «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» στον Star ήταν πρώτη σε προτίμηση το απόγευμα με 15,7% ενώ το βράδυ τα ποσοστά όλων ήταν αρκετά πεσμένα με πρώτο το «Just the two of us» με μία μονάδα διαφορά από το «The Voice» με 14,5% και 13,4% αντίστοιχα, ενώ το «Σπίτι με το Mega» και την Πέγκυ Ζήνα έσπασε το φράγμα του 10%.Την Κυριακή το σκηνικό αλλάζει στην πρωινή ζώνη με το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» να παίρνει σαφές προβάδισμα έναντι του «Χαμογέλα και πάλι» με ποσοστά 21,8% και 16,7% αντίστοιχα.Το μεσημέρι η κατάταξη δεν αλλάζει με το «Καλύτερα δε γίνεται» στην κορυφή με 15,7% και το «Τι λες τώρα» και «Όλα Γκουντ» να ακολουθούν με ποσοστά 11,3% και 9,4% αντίστοιχα.Ανετη πρωτιά για την «Γη της ελιάς» το βράδυ που σημείωσε 25,2% ενώ το «Κομάντα και Δράκοι» ξεπέρασε το 12%. Το «The Voice» έμεινε στο 17% ενώ συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις το «Dancing with the stars» με 8,3%. Ψηλά το «Ρουκ Ζουκ special» με 20% ενώ η συναυλία της Αντέλ στον Alpha περιορίστηκε στο 8,3%.