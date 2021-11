Τηλεθέαση Δευτέρας: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)

(%) Γενικό σύνολο τηλεθέασης

(%) Mega 15,5 17,2 Ant1 14,8 15,0 ΣΚΑΙ 9,4 11,8 Alpha 13,7 12,9 Star 13,1 12,1 OPEN 4,7 4,1 ΕΡΤ1 3,9 5,3

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Κοινωνία Ώρα MEGA 23,6 24,6 Ant1 Καλημέρα Ελλάδα 11,3 15,1 ΣΚΑΙ Σήμερα 16,9 23,7 Alpha Happy Day 14,2 12,3 Mega Mega Καλημέρα 16,7 15,1 OPEN Ώρα Ελλάδος 10,4 9,4 ΕΡΤ1 Από τις Έξι… 6,7 8,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Πάμε Δανάη! 17,6 15,8 Ant1 Το Πρωινό 14,8 14,7 ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 6,6 18,4 Alpha Super Κατερίνα 13,5 12,0 ΣΚΑΙ Love it 4,1 8,5 OPEN Ποιος είναι πρωινιάτικα 7,1 6,0 Star Breakfast@Star 7,9 6,2 ΕΡΤ1 Συνδέσεις 4,7 6,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Ελένη 13,9 12,5 ΕΡΤ1 Στούντιο 4 5,1 4,6 Alpha T-Live 6,4 12,0 ΣΚΑΙ Καλό Μεσημεράκι 20,6 15,6 ΑΝΤ1 Rouk Zouk 24,5 22,1 STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 13,4 19,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Live News 15,4 16,2 ΣΚΑΙ Κάτι Ξαναψήνεται 15,2 13,3 Mega Το Αύριο Μας Ανήκει 10,5 8,0 Star Shopping Star 13,0 15,7

Alpha Deal 17,4 18,6 ΑΝΤ1 5 επί 5 16,3 17,1 ΣΚΑΙ Μόλις χθες 9,1 12,4 ANT1 Brooklyn Nine-Nine 10,1 8,8 Alpha Οικογενειακές Ιστορίες 12,3 13,6 STAR Τροχός της Τύχης 23,5 25,6 ΑΝΤ1 Ηλιος 13,0 18,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega MEGA Γεγονότα 11,2 11,6 Ant1 ANT1 News 8,8 12,0 ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 9,2 15,5 Alpha Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 15,8 15,0 Star Star News 18,3 17,8 OPEN Open News 5,9 6,2 ΕΡΤ1 Κ εντρικό δελτίο ειδήσεων 3,6 4,4

PRIME TIME

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) Mega Η Γη της Ελιάς 22,0 29,3 Alpha Σασμός 27,5 26,8 Star GNTM 15,3 10,6 ΑΝΤ1 Game of Chefs 5,3 5,9 Alpha Ασε μας ρε μαμά 13,8 11,8 ANT1 Άγριες Μέλισσες 17,6 19,6 ΕΡΤ1 Η τούρτα της μαμάς 2,9 3,9 ΕΡΤ1 Σε ξένα χέρια 2,0 2,4 ΑΝΤ1 Ράδιο Αρβύλα 21,4 18,9 ΕΡΤ1 Χαιρέτα μου τον πλάτανο 6,2 8,4 ΣΚΑΪ Ξένη ταινία 5,4 5,9

ΑΡΓΑ ΒΡΑΔΥ

Δυναμικό

(%) Σύνολο

(%) ΣΚΑΪ Big Brother 8,8 10,7 MEGA Ξένη ταινία 11,4 12,9 ΑΝΤ1 The 2Night Show 18,8 17,8





Η είσοδος των «Ράδιο Αρβύλα» έφερε αλλαγές στην ζώνη των 8, ενώ ο σταθμός που αναδείχθηκε πρώτος στο σύνολο του κοινού είναι το, το οποίο νίκησε και στο δυναμικό κοινό.Η «Κοινωνία ώρα Mega» ξεπέρασε το 23% με το «Σήμερα» να ακολουθεί με 16,9% και σε μεγάλη απόσταση το «Καλημέρα Ελλάδα» με 11,3%, η «Ωρα Ελλάδος» με 10,4% και το «Από τις έξι» με 6,7%..Στις 8 το «Mega Καλημέρα» έφυγε μπροστά με 16,7% και ακολούθησε το «Happy Day» με 14,2%.Πρώτο το «» με 17,6% και ακολούθησαν το «Πρωινό» με 14,8%, η «Σούπερ Κατερίνα» με 13,5%. Το «Breakfast@Star» σημείωσε 7,9%, οι «Αταίριαστοι» 6,6% και το «Ποιος είναι πρωινιάτικα» 7,1%.Στις 12 οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» έφτασαν σε μέσο όρο το 13,4% και το «Style me up» το 11,8%. Πιο χαμηλά το «Love it» με 4,1%.Πολύ ψηλά το «Ρουκ Ζουκ» με 24,5% και πιο πίσω το «Καλό μεσημεράκι» με 20,6%, η «Ελένη» στο 13,9%, το «T live» με 6,4% και το «Στούντιο 4» στο 5,1%.Το «Κάτι ξαναψήνεται» στο 15,2%, το «Shopping Star» στο 13%, οι «Οικογενειακές ιστορίες» στο 12,3% και το «Live news» στο 15,4%. Νέα είσοδος στη ζώνη το «5Χ5» με 16,3% και ο «Ηλιος» με 13%.Ο «Τροχός της τύχης» απουσία του «5Χ5» ανέβηκε στο 23,5% και το «Deal» έφτασε στο 17,4%.Η είσοδος των «» στην ζώνη των 8 αποδυνάμωσε την σειρά του Alpha «Ασε μας ρε μαμά» η οποία έπεσε ελαφρά στο 13,8% την ώρα που ο Αντώνης Κανάκης και η παρέα του σημείωναν 21,4% στην πρεμιέρα τους. Το «Αύριο μας ανήκει» στο 10,5% και το «Μόλις χθες» στο 9,1% απουσία του «Ηλιου».Πρώτος ο «Σασμός» με 27,5%, στη δεύτερη θέση η «Γη της ελιάς» με 22%, οι «Αγριες Μέλισσες» στο 17,6% και το «Greece’s Next top model» στο 15,3%.Σημαντική άνοδος για το «The 2night show» με 18,8%, στο 5,3% το «Game of Chefs», στο 8,8% το «Big Brother».