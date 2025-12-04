ALPHA ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ: Στην κορυφή στις αναζητήσεις της Google για το 2025



Πρώτο σε δημοτικότητα αναδείχθηκε το «Να με λες μαμά», η κοινωνική δραματική σειρά που καθήλωσε το κοινό και θεωρείται μία από τις πιο ολοκληρωμένες, σύγχρονες σειρές της ελληνικής τηλεόρασης.

Στη 2η θέση, ο «Άγιος έρωτας», η δραματική σειρά εποχής που, για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του κοινού με τη συναρπαστική της πλοκή και τις δυνατές ερμηνείες των πρωταγωνιστών.



Την αγαπημένη «τριάδα» συμπληρώνει η σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», καταλαμβάνοντας την 7η θέση. Η σειρά, βασισμένη στο ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, μας παρασύρει με συναισθηματικό ρεαλισμό στους κόσμους των πέντε αδελφών, εκεί όπου το παρελθόν και το παρόν μπλέκονται αριστοτεχνικά.



Ο Alpha συνεχίζει να διαμορφώνει τον χάρτη της ελληνικής μυθοπλασίας και να θέτει τον πήχη ακόμα ψηλότερα!

