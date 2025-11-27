ALPHA ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ: Η Μυθοπλασία που ταξιδεύει



Oι σειρές γυρίζονται και γεννιούνται εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ιστορίας: σε πραγματικά τοπία, σε φυσικά σκηνικά που δίνουν ζωή στο σενάριο, σε τόπους που γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Με κινηματογραφικούς όρους, με αυθεντικότητα, με ομάδες που ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να προσφέρουν στο κοινό εικόνες και ατμόσφαιρα που ξεπερνά τα ελληνικά δεδομένα.



Η φετινή σεζόν είναι -χωρίς υπερβολή- η πιο «ταξιδιάρικη» που έχει παρουσιάσει ποτέ ελληνικό κανάλι. Ο ALPHA επενδύει σε παραγωγές που βγαίνουν έξω: έξω από τα όρια της Αθήνας, έξω από τα σύνορα της Ελλάδας, έξω από κάθε συμβατικό πλαίσιο μυθοπλασίας. Συγκεκριμένα:

Το «ΝΑ Μ’ ΑΓΑΠΑΣ» ζωντανεύει το ατμοσφαιρικό Ναύπλιο, μια πόλη που γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της δραματουργίας και των συναισθημάτων των ηρώων.



Το «ΝΑ ΜΕ ΛΕΣ ΜΑΜΑ» γυρίζει στην Κορωνησία και την Άρτα, αναδεικνύοντας το φυσικό ελληνικό τοπίο ως πρωταγωνιστή.

«ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ» μάς ταξιδεύει από το ρομαντικό Παρίσι έως τον μαγευτικό Λούσιο, σε μία από τις πιο απαιτητικές και φιλόδοξες παραγωγές της χρονιάς.

φωτίζει γωνιές της Στερεάς Ελλάδας με εξωτερικά γυρίσματα σε Γαλαξίδι και Άμφισσα, δίνοντας στην ιστορία τη δική της ατμοσφαιρική ταυτότητα.

Το «PORTO LEONE – ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΦΑΝΑΡΙΑ» φτάνει έως τη Σύρο, εκεί όπου το νησί αγκαλιάζει τη σειρά με τη μοναδική του αύρα.

Και φυσικά, το αγαπημένο «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ» επέστρεψε με γυρίσματα στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη ζωντανή, εκρηκτική, γεμάτη χρώμα και χαρακτήρα.



Όλα αυτά έρχονται μετά τον εμβληματικό ΣΑΣΜΟ, την ιστορία που αγάπησε όλη η Ελλάδα και έφερε την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα της Κρήτης σε κάθε σπίτι, την αγαπημένη σειρά ΑΥΤΗ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕΝΕΙ, που ταξίδεψε και ρίζωσε στις αυθεντικές γειτονιές του Μεσολογγίου, αλλά και μετά τον ΤΙΜΩΡΟ, ο οποίος απογειώθηκε στο εξωτικό Μαρόκο, προσφέροντας εικόνες πραγματικού διεθνούς κινηματογράφου.



Ο ALPHA επενδύει στην καλή μυθοπλασία με σύγχρονη ματιά: Με παραγωγές κινηματογραφικού επιπέδου και ιστορίες δυνατές, ντύνει τις σειρές με το χρώμα και τα τοπικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής της Ελλάδας.