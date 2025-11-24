Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 22.11 - 23.11.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 22.11.2025 και Κυριακής 23.11.2025

Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 22.11 - 23.11.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
* τελικά νούμερα

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο 

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  10,6 13,9
Ant1 8,6 8,2
Alpha  11,9 12,6
Star 8,4 8,1
Mega 10,5 11
OPEN 3,6 5,9
ΕΡΤ1 2 3,4


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή


Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ  8,6 11,6
Ant1  8,7 8,9-
Alpha  10,7 12,1
Star  11 10
Mega  10,1 12,7
OPEN 3,1 4,4
ΕΡΤ1 2,7 3,3


Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Καλημέρα 8,8 15,2
OPEN Τώρα μαζί 8.6 14,5

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 8,3 14,4
ΑΝΤ1 Πρωινό Σαββατοκύριακο 7,7 9,1
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5 19,7
Mega  Χαμογέλα και πάλι 10,3 11,8
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 3,6 7,5
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 3,3 3,1

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Πενήντα - πενήντα 13,6 10,3
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 14,7 12
Alpha Καλύτερα δεν γίνεται 14,5 17,3
ΣΚΑΙ Weekend live 5,9 8,4
STAR  Ντετέκτιβ Μονκ 6,1 4,6
ΟPEN Chef στην κουζίνα σας 2 5,1
ΕΡΤ 1 Μαμάδες 1,6 2,4

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Εξελίξεις τώρα 9,3 12,5
OPEN Εδώ TV 2 4,5
ΕΡΤ1 Τζενερέσιον ΣΚ 0,5 1,1
ALPHA  Kitchen Lab 10,5 15,6
STAR Ελληνική ταινία 15,2 15,7
ΑΝΤ1 Κωνσταντίνου και Ελένης 7,3 8,5

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 13,6 14,3
Ant1 ANT1 news 8,6 8,3
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6 9,2
Alpha ALPHA Ειδήσεις 13,6 13,3
OPEN Open Ειδήσεις 5,6 8,5
ΕΡΤ1 EΡΤ Ειδήσεις 1,5 4,1
Star Ειδήσεις Star 12 14,4

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Hotel ELVIRA 6,1 5,2
MEGA Ελληνική ταινία 12,5 11,3
ΑΝΤ1 Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 11,6 15,3
ΑΝΤ1 The Roadshow 10,1 10,4
ΑΝΤ1 Σέρρες 4,5 4
ΑΝΤ1 The 2night show 7 7
ALPHA Akis Food Tour 9,3 10,7
ALPHA Το σόι σου 13,2 11,2
ΣΚΑΪ The Voice of Greece 21,3 27
Star Ξένη ταινία: 
 7,5 4,9
Star  IQ 160: 
 5,4 4,5
OPEN Ελληνική ταινία: 
 5,7 7,7
OPEN Ξένη ταινία: 3,1 3,4
ΕΡΤ1 Ελληνική ταινία: 2,5 3,4
ΕΡΤ1 Παρέα 1,7 5,1

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή


EARLY MORNING

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΑΝΤ1 Formula 1 6,6 7,6
ΣΚΑΙ Καλημέρα 11 16,6
OPEN Τώρα μαζί 7,6 11,4
MEGA MEGA Σαββατοκύριακο 12,9 15,4

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Μega Χαμογέλα και πάλι 10,3 10,2
ΣΚΑΙ Οι Δεκατιανοί 10 14,1
ANT1 Πρωινό Σαββατοκύριακο 8,2 7,8
ALPHA Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση 17,5 21,2
OPEN Ραντεβού το ΣΚ 5 6,3
ΕΡΤ1 Καλημέρα είπαμε 2,6 3,6

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega Εξελίξεις τώρα 8 9,5
ΣΚΑΙ Weekend LIVE 3,7 7,2
ΑLPHA Καλύτερα δεν γίνεται 12,8 16,4
ΑΝΤ1 Ελληνική ταινία 14,3 13,3
OPEN Chef στην κουζίνα σας 2,4 4,6
ΕΡΤ1 Οτι αξίζει 2,3 3,5
STAR Φιλαράκια 6,8 5,1

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

, , Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ALPHA Kithen Lab 10,2- 16,4,
MEGA The Chase 11,8 13
STAR O τροχός της τύχης 15,4 19
ΣΚΑΪ  Η Ελλάδα ψηφίζει 3,9 5,7
ANT1 Κωνσταντίνου και Ελένης 8,6 7
ΕΡΤ1  Τζενερέσιον ΣΚ 1,9 2,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
Mega MEGA Γεγονότα 11,1 13,8
Ant1 ANT1 news 7,3 7,7
ΣΚΑΙ ΣΚΑΙ Ειδήσεις  6,1 10,4
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 13,6 15,2
OPEN Open News 5,6 8,4
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,1 4
Star Star News 9,2 11,2

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ The Voice of Greece 16,8 20,2
OPEN Ξένη ταινία:  2,4 6,3
OPEN Grande League 2,2 5,2
ΕΡΤ1 Αθλητική Κυριακή 2,4 2,9
MEGA Μια νύχτα μόνο 12,9 21,3
MEGA Η Γη της Ελιάς 9,5 18,8
MEGA Super Μπάλα LIVE 4,5 9
ΑΝΤ1 Ποιός θα γίνει εκατομμυριούχος 17,1 20,9
ΑΝΤ1 O Δικαστής 7 7,6
ALPHA Τρομεροί γονείς 11,1 9,5
ALPHA Ξένη ταινία: Η Άφιξη  6,9 6,3
ALPHA Ο γιατρός 7,3 5,2
STAR  Τα φαντάσματα 14,3 11,9
STAR IQ 160 14,2 12,4
STAR Ξένη ταινία 11,4 9,9
