Τηλεθέαση Σαββατοκύριακου 22.11 - 23.11.2025: Δείτε τα ποσοστά κάθε εκπομπής
Ποια δελτία ειδήσεων προτίμησαν οι τηλεθεατές για την ενημέρωσή τους - Ποιες εκπομπές παρακολούθησαν βράδυ Σαββάτου 22.11.2025 και Κυριακής 23.11.2025
* τελικά νούμερα
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
PRIME TIME
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|10,6
|13,9
|Ant1
|8,6
|8,2
|Alpha
|11,9
|12,6
|Star
|8,4
|8,1
|Mega
|10,5
|11
|OPEN
|3,6
|5,9
|ΕΡΤ1
|2
|3,4
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
|Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)
|Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
|ΣΚΑΙ
|8,6
|11,6
|Ant1
|8,7
|8,9-
|Alpha
|10,7
|12,1
|Star
|11
|10
|Mega
|10,1
|12,7
|OPEN
|3,1
|4,4
|ΕΡΤ1
|2,7
|3,3
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|8,8
|15,2
|OPEN
|Τώρα μαζί
|8.6
|14,5
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|8,3
|14,4
|ΑΝΤ1
|Πρωινό Σαββατοκύριακο
|7,7
|9,1
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|17,5
|19,7
|Mega
|Χαμογέλα και πάλι
|10,3
|11,8
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|3,6
|7,5
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|3,3
|3,1
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Πενήντα - πενήντα
|13,6
|10,3
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|14,7
|12
|Alpha
|Καλύτερα δεν γίνεται
|14,5
|17,3
|ΣΚΑΙ
|Weekend live
|5,9
|8,4
|STAR
|Ντετέκτιβ Μονκ
|6,1
|4,6
|ΟPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2
|5,1
|ΕΡΤ 1
|Μαμάδες
|1,6
|2,4
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|Εξελίξεις τώρα
|9,3
|12,5
|OPEN
|Εδώ TV
|2
|4,5
|ΕΡΤ1
|Τζενερέσιον ΣΚ
|0,5
|1,1
|ALPHA
|Kitchen Lab
|10,5
|15,6
|STAR
|Ελληνική ταινία
|15,2
|15,7
|ΑΝΤ1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|7,3
|8,5
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|13,6
|14,3
|Ant1
|ANT1 news
|8,6
|8,3
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΪ Ειδήσεις
|6
|9,2
|Alpha
|ALPHA Ειδήσεις
|13,6
|13,3
|OPEN
|Open Ειδήσεις
|5,6
|8,5
|ΕΡΤ1
|EΡΤ Ειδήσεις
|1,5
|4,1
|Star
|Ειδήσεις Star
|12
|14,4
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|MEGA
|Hotel ELVIRA
|6,1
|5,2
|MEGA
|Ελληνική ταινία
|12,5
|11,3
|ΑΝΤ1
|Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
|11,6
|15,3
|ΑΝΤ1
|The Roadshow
|10,1
|10,4
|ΑΝΤ1
|Σέρρες
|4,5
|4
|ΑΝΤ1
|The 2night show
|7
|7
|ALPHA
|Akis Food Tour
|9,3
|10,7
|ALPHA
|Το σόι σου
|13,2
|11,2
|ΣΚΑΪ
|The Voice of Greece
|21,3
|27
|Star
|Ξένη ταινία:
|7,5
|4,9
|Star
| IQ 160:
|5,4
|4,5
|OPEN
|Ελληνική ταινία:
|5,7
|7,7
|OPEN
|Ξένη ταινία:
|3,1
|3,4
|ΕΡΤ1
|Ελληνική ταινία:
|2,5
|3,4
|ΕΡΤ1
|Παρέα
|1,7
|5,1
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΑΝΤ1
|Formula 1
|6,6
|7,6
|ΣΚΑΙ
|Καλημέρα
|11
|16,6
|OPEN
|Τώρα μαζί
|7,6
|11,4
|MEGA
|MEGA Σαββατοκύριακο
|12,9
|15,4
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Μega
|Χαμογέλα και πάλι
|10,3
|10,2
|ΣΚΑΙ
|Οι Δεκατιανοί
|10
|14,1
|ANT1
|Πρωινό Σαββατοκύριακο
|8,2
|7,8
|ALPHA
|Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση
|17,5
|21,2
|OPEN
|Ραντεβού το ΣΚ
|5
|6,3
|ΕΡΤ1
|Καλημέρα είπαμε
|2,6
|3,6
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|Εξελίξεις τώρα
|8
|9,5
|ΣΚΑΙ
|Weekend LIVE
|3,7
|7,2
|ΑLPHA
|Καλύτερα δεν γίνεται
|12,8
|16,4
|ΑΝΤ1
|Ελληνική ταινία
|14,3
|13,3
|OPEN
|Chef στην κουζίνα σας
|2,4
|4,6
|ΕΡΤ1
|Οτι αξίζει
|2,3
|3,5
|STAR
|Φιλαράκια
|6,8
|5,1
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ALPHA
|Kithen Lab
|10,2-
|16,4,
|MEGA
|The Chase
|11,8
|13
|STAR
|O τροχός της τύχης
|15,4
|19
|ΣΚΑΪ
|Η Ελλάδα ψηφίζει
|3,9
|5,7
|ANT1
|Κωνσταντίνου και Ελένης
|8,6
|7
|ΕΡΤ1
|Τζενερέσιον ΣΚ
|1,9
|2,3
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|Mega
|MEGA Γεγονότα
|11,1
|13,8
|Ant1
|ANT1 news
|7,3
|7,7
|ΣΚΑΙ
|ΣΚΑΙ Ειδήσεις
|6,1
|10,4
|Alpha
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|13,6
|15,2
|OPEN
|Open News
|5,6
|8,4
|ΕΡΤ1
|Κεντρικό δελτίο ειδήσεων
|2,1
|4
|Star
|Star News
|9,2
|11,2
PRIME TIME
|Δυναμικό
(%)
|Σύνολο
(%)
|ΣΚΑΪ
|The Voice of Greece
|16,8
|20,2
|OPEN
|Ξένη ταινία:
|2,4
|6,3
|OPEN
|Grande League
|2,2
|5,2
|ΕΡΤ1
|Αθλητική Κυριακή
|2,4
|2,9
|MEGA
|Μια νύχτα μόνο
|12,9
|21,3
|MEGA
|Η Γη της Ελιάς
|9,5
|18,8
|MEGA
|Super Μπάλα LIVE
|4,5
|9
|ΑΝΤ1
|Ποιός θα γίνει εκατομμυριούχος
|17,1
|20,9
|ΑΝΤ1
|O Δικαστής
|7
|7,6
|ALPHA
|Τρομεροί γονείς
|11,1
|9,5
|ALPHA
|Ξένη ταινία: Η Άφιξη
|6,9
|6,3
|ALPHA
|Ο γιατρός
|7,3
|5,2
|STAR
|Τα φαντάσματα
|14,3
|11,9
|STAR
|IQ 160
|14,2
|12,4
|STAR
|Ξένη ταινία
|11,4
|9,9
