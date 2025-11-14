Τηλεθέαση Πέμπτης 13.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Τηλεθέαση Πέμπτης 13.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών

Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 13.11.2025

Τηλεθέαση Πέμπτης 13.11.2025: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 7,1 8,5
Ant1 9,2 9,9
Alpha 16,9 17,2
Star 8,8 8,6
Mega 12,1 13,9
OPEN 3,4 5,5
ΕΡΤ1 3,2 4,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 9,1 18,4
Ant1  Καλημέρα Ελλάδα 6,3 9,5
Alpha Happy Day 25,9 16,8
Mega Κοινωνία Ώρα Mega 17,1 18,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 6 10,4
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 3,1 2,9

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 7 16,4
Ant1  Το πρωινό 10,8 13,2
Alpha Super Κατερίνα 22,1 14,5
Star Breakfast Star 8,2 6,4
Mega Buongiorno 10,6 12,7
OPEN  10 παντού 5,9 9,1
ΕΡΤ1  Πρωίαν σε Είδον 3,2 3,5

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Οπου υπάρχει Ελλάδα 4,3 6,3
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 16,3 17,4
Alpha Το σόι σου 16,2 15,9
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 9,2 9,4
Mega  Πενήντα Πενήντα 15,7 9,5
OPEN  Ώρα για ψυχαγωγία 4 4
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 4,8 7,7

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 7,6 5,1
ΑNT1 5X5 7,7 9
Alpha Οικογενειακές ιστορίες 21,6 20,2
STAR Ο τροχός της τύχης 12,1 17,9
Mega Live News 17,1 20,3
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,2 7,4
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,7 7,3

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 6,9 8,9
ANT1 ANT1 ΝEWS 6,8 6,9
Alpha Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 16,7 16,9
STAR Star News 12,5 12
Mega MEGA Γεγονότα 12,9 14,6
OPEN Open News 4,8 7,4
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 2,9 4,1

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Η γή της ελιάς 11,8 19,9
ALPHA Άγιος Έρωτας 19,8 24,7
ΑΝΤ1
Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος
 13,3 13
STAR First Dates 12,6 9,8
OPEN  Real View 2,3 2,4
OPEN  Κοινωνία Ανω Κάτω 4,6 6,6
ΕΡΤ 1 Στην πίεση 1,2 1,9
ΕΡΤ 1 Το παιδί 1,4 2,1
ΣΚΑΪ Τότε και Τώρα 8,8 6,7
