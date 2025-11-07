Μυθοπλασία ALPHA για φίλημα! - «Το σόι σου» επέστρεψε κάνοντας μαζικά ρεκόρ!



Τα τελευταία χρόνια η Μυθοπλασία Alpha ξεχωρίζει με σειρές που αφορούν στη ζωή του τηλεθεατή και χαράζουν εξαιρετική πορεία στο τηλεοπτικό γίγνεσθαι. Ανάμεσα σε αυτές, η πιο αγαπημένη του κοινού, «Το σόι σου». Λίγες σειρές έχουν καταφέρει να γίνουν συνώνυμες με το γέλιο, τη συγκίνηση και τις οικογενειακές στιγμές όπως το «Το σόι σου». Η σειρά που για χρόνια κράτησε συντροφιά σε εκατομμύρια τηλεθεατές, επέστρεψε θριαμβευτικά πριν από μία εβδομάδα, επιβεβαιώνοντας πως η καλή μυθοπλασία και η σειρά που φέρνει την οικογένεια κοντά, έχει πάντα τον πρώτο λόγο.

«Το σόι σου» κατάφερε να ενώσει γενιές μπροστά στην οθόνη με τις απολαυστικές ιστορίες της ελληνικής οικογένειας, γεμάτες χιούμορ, παρεξηγήσεις, τρυφερότητα και συναίσθημα.



Η προσμονή των τηλεθεατών αποτυπώθηκε με τον πλέον ηχηρό τρόπο στα ποσοστά τηλεθέασης της πρεμιέρας που έσπασε κάθε ρεκόρ σημειώνοντας:

ALL TIME SERIES BEST - Η καλύτερη επίδοση από όλες τις σεζόν της σειράς «ΤΟ ΣΟΪ ΣΟΥ»

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ BEST - Η καλύτερη επίδοση από όλες τις σειρές μυθοπλασίας του Alpha και του ανταγωνισμού των τελευταίων 3 ετών

ΚΟΜΩΔΙΑ BEST - Η καλύτερη επίδοση από όλες τις σειρές στην κατηγορία κωμωδία του Alpha και του ανταγωνισμού των τελευταίων 5 ετών

2.798.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν τη σειρά έστω για ένα λεπτό.

40,8% σημείωσε στο δυναμικό κοινό και 38,9% στο σύνολο του κοινού.

Απόψε το Σοι Σου με απολαυστικό, διπλό επεισόδιο στις 20:00 στον Alpha.

