ALPHA: Το κανάλι που δημιουργεί ξανά τηλεοπτικά ραντεβού.



Με Το Σόι Σου και τον Γιατρό, ο Alpha υπόσχεται ένα βράδυ με δυνατές επιστροφές καθώς και οι δύο είναι σειρές που το κοινό έχει αγαπήσει και ξεχωρίσει. Και η αναμονή για κάθε νέο επεισόδιο, είναι απόδειξη πως ο Alpha είναι το κανάλι που δημιουργεί ξανά τηλεοπτικά ραντεβού.

Πρεμιέρα απόψε: Το Σόι σου και Ο Γιατρός

Ο Alpha με την μυθοπλασία του έχει φτιάξει κόσμους γεμάτους αλήθεια, ανθρώπους που βιώνουν δυνατά συναισθήματα, καταστάσεις που μπορεί να μας ξαφνιάσουν, αλλά ποτέ δεν μας αφήνουν αδιάφορους. Απόδειξη Το Σόι Σου και Ο Γιατρός, δύο σειρές οι οποίες έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν κόσμο στον οποίο το κοινό όχι μόνο εισέρχεται, αλλά και ανήκει.

Με το Το Σόι Σου, ο Alpha συνεχίζει να επενδύει στην οικογενειακή κωμωδία και δημιουργεί έναν κόσμο που ζει μέσα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Μια ιστορία που έχει γίνει αγαπημένη για εκατομμύρια τηλεθεατές, από το πρώτο καρέ μέχρι και την τελευταία σκηνή. Η επιστροφή της σειράς απόψε στις 20:00 με νέο διπλό επεισόδιο είναι ΤΟ τηλεοπτικό γεγονός, μια αναμονή που συγκινεί και ενώνει.

Και δεν είναι μόνο η χιουμοριστική πλευρά της ιστορίας που συγκινεί. Είναι οι χαρακτήρες. Η αλήθεια των σχέσεών τους. Οι άνθρωποι που αγαπάμε, που διαφωνούμε, που ζουν δίπλα μας, που ταλαιπωρούνται, που γελούν σαν εμάς. Αυτή η μοναδική γεύση της καθημερινότητας είναι που κάνει το Σόι σου την απόλυτα αγαπημένη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης.

Ο Γιατρός (πρεμιέρα απόψε στις 22:00) έχει αγγίξει τις πιο βαθιές συναισθηματικές χορδές του κοινού. Πρόκειται για μια σειρά που ξεδιπλώνει τις ανθρώπινες σχέσεις με απόλυτο σεβασμό και βάθος, αποτυπώνοντας δύσκολες στιγμές και συγκρούσεις, αλλά όλα αυτά μέσα από τρυφερότητα και συγκίνηση, ενσυναίσθηση και φροντίδα. Κάθε επεισόδιο είναι μια νέα, συναισθηματική πρόκληση που αφήνει στον θεατή το αποτύπωμά της, μετά το τέλος του επεισοδίου.

Με αδιαμφισβήτητη παράδοση και δυναμική στην παραγωγή σειρών που γράφουν ιστορία, ο Alpha παραμένει ο απόλυτος ηγέτης της μυθοπλασίας στην ελληνική τηλεόραση. Οι ιστορίες του αναδεικνύονται σε φαινόμενα, κατακτώντας την καρδιά του τηλεοπτικού κοινού και την κορυφή της τηλεθέασης.

Το πιο αγαπημένο «ΣΟΪ» της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει απόψε στις 20:00 με νέα επεισόδια!

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ. Τώρα οι μνήμες επιστρέφουν. Και όλα ανατρέπονται! Η ιστορία ολοκληρώνεται. Πρεμιέρα απόψε στις 22:00 με νέα επεισόδια!