Ένα νέο secret πρόσωπο ανατρέπει τα δεδομένα του Just the 2 of Us!

O απρόβλεπτος Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει μία σειρά εκπλήξεων για το αποψινό live, ενώ θα υποδεχθεί στη σκηνή του J2US και το secret πρόσωπο! H λαμπερή κριτική επιτροπή του J2US, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή με τον απολαυστικό και εύστοχο σχολιασμό τους, περιμένει τις σημερινές εμφανίσεις των διαγωνιζόμενων με μεγάλη αγωνία καθώς τα ζευγάρια μας έχουν ανεβάσει τον πήχη ήδη πολύ ψηλά με τις επιδόσεις τους!



Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης

«Ένα Σου Λέω»

Γιώργος Κοψιδάς - Στεφανία Ρίζου

«Rock & Roll Queen»

Ιάσονας Παπαματθαίου - Ηρώ

«Δεν Μιλώ Για Μια Νύχτα Εγώ (Bukovina)»

Γιάννης Παπαμιχαήλ - Ειρήνη Μερκούρη

«Baby come to me »

Λουίζα Πυριόχου - Biased Beast

«Fame»

Άρης Σοϊλέδης - Μαριάντα Πιερίδη

«Ασυμφωνία Χαρακτήρων»

Παντελής Τουτουντζής - Κατερίνα Στανίση

«Γέλα Κυρία Μου»

Φελίσια Τσαλαπάτη - Τριαντάφυλλος

«Ο Λευτέρης»

Το secret πρόσωπο που θα δούμε απόψε στο Just The 2 of Us έχει δημιουργήσει το δικό του «μυστικό συνδυασμό» ταλέντου, ομορφιάς και ερμηνείας, που θα το βοηθήσει να ξεχωρίσει από την πρώτη εμφάνισή του στη σκηνή του αγαπημένου τηλεοπτικού show.

Με ποιο ζευγάρι θα διαγωνιστεί; Ποιο τραγούδι θα ερμηνεύσει; Θα τα μάθουμε όλα απόψε στις 21:00 στο J2US!

Το παζλ της διασκέδασης συμπληρώνουν οι Νίκος Απέργης, Kings και Ματθαίος Γιαννούλης που θα βρεθούν στη σκηνή του λαμπερού τηλεοπτικού πάρτι τραγουδώντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους ενώ και η Δέσποινα Βανδή έχει ετοιμάσει για σήμερα μία εμφάνιση έκπληξη που θα συζητηθεί!

Παίζει πάρτι εδώ στο «Just» και είστε όλοι καλεσμένοι!

«Just the 2 of Us»

Απόψε στις 21:00 στον Alpha!

