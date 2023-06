COSMOTE TV: Το «Game R1» έρχεται σήμερα με πλούσιο περιεχόμενο από κορυφαία τουρνουά League of Legends

Τοέρχεταιστηνμε πλούσιο περιεχόμενο από τους τελικούς των κορυφαίων. Η εκπομπή ταξίδεψε στο Λονδίνο για να παρακολουθήσει τους αγώνες από κοντά και να μιλήσει με κορυφαίους παίκτες του δημοφιλούς videogame, αλλά και σημαντικά στελέχη από τη βιομηχανία του gaming.Στο σημερινό επεισόδιο, οι φίλοι του gaming θα απολαύσουν στιγμιότυπα από τον τελικό του Red Bull Solo Q. Στην κάμερα του «Game R1» μιλούν ο Έλληνας αθλητής που εκπροσώπησε τη χώρα μας,, ο παγκόσμιος πρωταθλητής από την Βουλγαρία,, αλλά και ο Πορτογάλος, ένας εκ των κορυφαίων gaming streamers. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η ομάδα του «Game R1» συναντήθηκε και με τον, διευθυντή marketing της Double Stallion, ο οποίος μίλησε για το Convergence, το νέο παιχνίδι της εταιρείας βασισμένο στον κόσμο του League of Legends.Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής θα προβληθούν ακόμη στιγμιότυπα και από τα Mid Season Finals του League of Legends, καθώς και αποκλειστικές συνεντεύξεις με κορυφαία στελέχη της Riot Games. Η επικεφαλής του δημιουργικού τμήματος στα eSports της εταιρείας,, σε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη, μοιράζεται τις σκέψεις της για το πόσο δημιουργικό είναι να δουλεύει κάποιος σε ένα τόσο δημοφιλές παιχνίδι, αλλά και το αν υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες στο χώρο των videogames και των eSports. Από την πλευρά του, ο, επικεφαλής παραγωγών της Riot Games, μιλά για το πόσο δύσκολη ήταν η διοργάνωση events μέσα στην πανδημία, ποια ήταν η κορυφαία στιγμή της εταιρείας στην ιστορία των εκδηλώσεων για το League of Legends, αλλά και ποια πόλη θεωρεί ότι έχει το πιο εκδηλωτικό κοινό.